El actor Efraín Ruales fue asesinado por sicarios en Guayaquil, Ecuador ,el pasado miércoles. El video de la persecución y asesinato del actor ha conmocionado a nivel mundial.

La presentadora y actriz Alejandra Jaramillo, quien era novia de Ruales, lanzó un desgarrador cuestionamiento: ¿qué pasará con los cuatro hijos que queríamos, con el matrimonio y con los sueños?

“No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar”, expresó.

El extenso texto fue acompañado por una serie de fotos y videos donde se podía ver a una pareja llena de felicidad y juventud.

En otra parte de la conmovedora despedida toca el tema del matrimonio: “Casémonos mi amor, solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso sin nada de lujos, y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel”.

Jaramillo finaliza diciendo, “Dime que todo esto es una pesadilla y que volveremos a estar juntos. Baja un ratito y vamos a desayunar al lago, baja un ratito para mimar a la bebé de papá. Te amo con mi alma Efraín, y las almas que se unen no se separan jamás”.

*Con información de Telemundo

TE PUEDE INTERESAR:

Rescatan a 20 personas explotadas sexualmente en Escuintla

LEE ADEMÁS: