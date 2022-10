Emotivo reencuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd

Michael Fox y Christopher Lloyd hablaron sobre sus recuerdos en 'Regreso al futuro' y el aprecio mutuo que los ha unido durante décadas.

Mientras se realizaba la Convención de Cómics en Nueva York se vivió un emotivo momento. Michael J. Fox y Christopher Lloyd, las estrellas de 'Regreso al Futuro', se reencontraron 37 años después.

Hablaron de su amistad, su trayectoria profesional y cómo fue la grabación de 'Regreso al Futuro'. También hablaron sobre la enfermedad que sufre Fox desde hace más de tres décadas, cuando fue diagnosticado de Parkinson, teniendo 29 años.

Explicaron cuál es la situación de la Fundación Michael J. Fox, la cual trata la enfermedad de Parkinson más grande del mundo: "El Parkinson ha traído personas que siguen llegando aún, pero es un regalo, y no lo cambiaría por nada... Personas como Chris han sido mucho para mí, y muchos de ustedes lo han sido. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: una voz para hacer eso y ayudar a la gente", destacó Michael.

El Parkinson que padece Michael J. Fox

El protagonista de 'Regreso al Futuro' fue diagnosticado con Parkinson en 1991, a los 29 años, cuando su carrera profesional estaba en su mayor esplendor. Los médicos le dijeron que tendría suerte si podía actuar durante 10 años más. Pero no fue hasta 2020 cuando anunció su retiro.

En este reencuentro con Lloyd se pudo ver a Michael lleno de energía a pesar que día a día la terrible enfermedad del Parkinson va consumiéndolo. Casi sin poder caminar o mantenerse de pie, lleno de temblores, se abrazo con Lloyd en un emotivo momento cuando todo el público les estaba aplaudiendo.