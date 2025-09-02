Empleada presenta constancias falsas y la envían a prisión

Presentó constancias falsas del IGSS para ausentarse de sus labores.
TE PUEDE INTERESAR: La exempleada del Renap multada con más de Q60 mil por alterar documentos
En julio y agosto de 2024, una trabajadora entregó a su jefe constancias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que habían sido falsificadas.
Con esos documentos buscaba justificar ausencias en su jornada laboral.
Tras las denuncias, la Fiscalía de Casos Especiales inició una investigación que concluyó con la imputación del delito de uso de documentos falsificados contra la empleada, identificada como Keyla P.
Durante el proceso judicial, el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dictó sentencia condenatoria de dos años de prisión.
La resolución se emitió mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos.
Además, el tribunal ordenó el pago de Q5 mil en un plazo de 72 horas como reparación digna, a favor de la Fundación Tus Manos en Mis Manos.