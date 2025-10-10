Empresarias por Guate: Diseñando el futuro empresarial

-

Por tercer año, Banco Industrial organizó un evento de networking en el que busca visibilizar, inspirar y fortalecer el liderazgo de las mujeres empresarias en el país.

En esta nueva edición, Empresarias por Guate se desarrolló bajo el lema "Diseñando el futuro empresarial", el cual contó con la participación de la empresaria, Sara Guerrero y la especialista de e-commerce, Jennifer García.

Las asistentes a este encuentro empresarial aprendieron de la experiencia de Guerrero, sobre cómo ella a través de una estrategia de storytelling, ha logrado conectar con sus clientes; resaltando la importancia de incluir prácticas sostenibles dentro de la estrategia de negocios.

Por otro lado, Jennifer, compartió de sus conocimientos sobre las últimas tendencias en el consumo digital y cómo estas van a ir fortaleciéndose.

La velada finalizó con un foro en el que se expusieron las razones de contar con un aliado financiero para lograr la meta del crecimiento de los negocios, presentando los diversos productos que Banco Industrial contiene para ayudar a las mujeres empresarias.

Empresarias por Guate, refleja la convicción del banco de que el liderazgo de las empresarias es la clave para el desarrollo económico y social de Guatemala.