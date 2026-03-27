Encapuchados prenden llamarada frente al Palacio Nacional durante desfile bufo

Incidente ocurre en pleno desfile bufo en su recorrido por el Centro Histórico, zona 1.
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En el marco del tradicional desfile de la Huelga de Dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), un grupo de encapuchados protagonizó un incidente la tarde de este viernes 27 de marzo en el Centro Histórico de la zona 1 capitalina.
De acuerdo con reportes, los participantes, ubicados frente a la Plaza de la Constitución, encendieron cartones y generaron una llamarada en las cercanías del Palacio Nacional de la Cultura.
Hasta el momento se reporten personas heridas.
La Huelga de Dolores es una manifestación que combina sátira, crítica social y expresiones culturales. Cada año, el desfile bufo recorre calles del centro capitalino con mensajes dirigidos a la coyuntura política y social del país.