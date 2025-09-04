Encuentra tu próximo hogar en la Fiesta de la Vivienda

Invertir en vivienda es más que adquirir un bien; es construir patrimonio, garantizar seguridad y generar bienestar para la familia.
Consciente de ello, Banco Industrial impulsa la Fiesta de la Vivienda con el objetivo de acerca a las personas a la posibilidad de alcanzar el sueño de tener casa propia, reuniendo en un solo espacio más de 100 proyectos inmobiliarios combinado con asesoría financiera.
Del 19 al 21 de septiembre, Bi tendrá en exhibición en su Centro Financiero de la zona 4, Torre 3, nivel 3, diversos modelos de casas y apartamentos en su novena edición de la Fiesta de la Vivienda.
El evento contará con la participación de 31 desarrolladoras entre ellas Íntegro, la cual estará dando a conocer sus cinco proyectos dentro de la Ciudad Capital: Céntrico, Vía Mariscal, Atara, Alana y Prana.
Además de explorar los proyectos, los visitantes de la Fiesta de la Vivienda podrán acceder a:
- Asesoría personalizada de especialistas en créditos hipotecarios
- Precalificación inmediata para conocer su capacidad de financiamiento
- Alternativas de crédito accesible y convenientes
- Información clara sobre el proceso de compra de vivienda
- Descuentos y promociones exclusivas para los visitantes.
La entrada a la Fiesta de la Vivienda para las familias guatemaltecas es gratis, contando con parqueo y podrán llegar en horario de 10:00 a 18:00 horas.