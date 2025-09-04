Versión Impresa
Encuentra tu próximo hogar en la Fiesta de la Vivienda

  • Por Redacción comercial
04 de septiembre de 2025, 10:59
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Invertir en vivienda es más que adquirir un bien; es construir patrimonio, garantizar seguridad y generar bienestar para la familia.

Consciente de ello, Banco Industrial impulsa la Fiesta de la Vivienda con el objetivo de acerca a las personas a la posibilidad de alcanzar el sueño de tener casa propia, reuniendo en un solo espacio más de 100 proyectos inmobiliarios combinado con asesoría financiera.

Del 19 al 21 de septiembre, Bi tendrá en exhibición en su Centro Financiero de la zona 4, Torre 3, nivel 3, diversos modelos de casas y apartamentos en su novena edición de la Fiesta de la Vivienda.

Para Banco Industrial es importante que las familias guatemaltecas tengan su hogar propio. Brindamos este espacio para que encuentren la opción que se ajusta a sus necesidades
Jenifer Guerra
, jefe del Departamento de Vivienda de Banco Industrial.

El evento contará con la participación de 31 desarrolladoras entre ellas Íntegro, la cual estará dando a conocer sus cinco proyectos dentro de la Ciudad Capital: Céntrico, Vía Mariscal, Atara, Alana y Prana.

Esta plataforma facilita a las familias escoger un hogar, con diversas opciones y contando con un alidado estratégico como Bi para asesorarse en cuanto a crédito
Pablo José Lima
, director de Negocio de Vivienda de Íntegro.

(Fotografía cortesía: Íntegro)

Además de explorar los proyectos, los visitantes de la Fiesta de la Vivienda podrán acceder a:

  • Asesoría personalizada de especialistas en créditos hipotecarios
  • Precalificación inmediata para conocer su capacidad de financiamiento
  • Alternativas de crédito accesible y convenientes
  • Información clara sobre el proceso de compra de vivienda
  • Descuentos y promociones exclusivas para los visitantes.

La entrada a la Fiesta de la Vivienda para las familias guatemaltecas es gratis, contando con parqueo y podrán llegar en horario de 10:00 a 18:00 horas.

(Fotografía cortesía: Íntegro)

