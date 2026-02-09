Localizan y destruyen narcolaboratorio en Izabal

-

Localizan laboratorio donde se realizaba la extracción de pasta base para cocaína en El Estor, Izabal.

Agentes antinarcóticos y elementos del Ejército de Guatemala lograron ubicar en un área desolada de El Estor, un narcolaboratorio.

Según Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC," Las acciones son contundentes, el combate es contra fabricantes, almacenadores y vendedores de droga, la incursión fue efectiva en la aldea Naranjal Yaxté, El Estor, Izabal, donde fueron localizados: 6 toneles con gasolina, 6 toneles con hoja de coca triturada, 3 sacos de sulfato de amoniaco, 2 sacos conteniendo cal y una maquina trituradora, el lugar era usado para la extracción de pasta y base para cocaína".

El narcolaboratorio estaba en la aldea el Naranjo Yaxté, el Estor, Izabal. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

El operativo contó con el apoyo de un fiscal de la fiscalía contra el narcotráfico, que documentaron todo lo encontrado así como las pruebas de campo realizadas por los agentes antinarcóticos.

Por la dificultad de poder retirar todo del sector se tomo la decisión de destruir todo lo que estaba almacenado, incluso habían hecho agujeros en la tierra para mantener a una buena temperatura el combustible y evitar una explosión.

En el lugar se realizaba la extracción de pasta base para cocaína. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Durante la incursión las autoridades no localizaron a ninguna persona que estuviera trabajando o brindando seguridad al lugar, por lo que se presume que fueron alertados por pobladores que observaron cuando las autoridades hacían la incursión en el sector.

Los agentes antinarcóticos destruyeron un narcolaboratorio. (Foto: Mingob)