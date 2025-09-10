¿Enfermo? Mensaje de Ricardo Montaner preocupa a sus fans

-

El cantante venezolano comparte un mensaje que alarma a sus fans.

El cantautor Ricardo Montaner, referente de la balada romántica con más de 40 años de trayectoria, encendió alarmas en redes sociales tras publicar un mensaje en Instagram que generó especulaciones sobre su salud.

La reflexión del cantautor abrió debate entre fe y preocupación. (Foto: X)

"Dios disponga el tiempo, pero que no se tarde", escribió el intérprete de Tan enamorados, acompañando sus palabras con un video, lo que provocó inquietud entre sus millones de seguidores.

Hasta ahora no existe un comunicado oficial sobre su salud. (Foto: X)

Aunque el texto fue interpretado por muchos como una reflexión espiritual sobre el paso del tiempo, otros temieron que pudiera estar relacionado con un problema de salud. Hasta ahora no existe ningún reporte médico ni comunicado oficial que confirme un diagnóstico.

En 2023, Montaner ya había preocupado a sus fans al interrumpir un concierto en Costa Rica para dedicar más tiempo a su familia. Hoy, su mensaje ha generado una ola de solidaridad y cariño, con miles de comentarios de apoyo y plegarias en redes sociales.