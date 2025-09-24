Enorme socavón se abre en Bangkok, Tailandia (video)

El socavón de 50 metros se tragó todo a su paso.
La ciudad de Bangkok, capital de Tailandia, vivió momentos de pánico este miércoles luego de que una calle colapsara de manera inesperada, abriendo un enorme socavón de aproximadamente 50 metros de profundidad, según reportes oficiales.
El fenómeno dejó severos daños materiales, provocó evacuaciones en hospitales y edificios cercanos, y paralizó por completo el tránsito en toda la zona.
Hasta ahora no se reportan víctimas, pero tres vehículos resultaron dañados por el suceso, señaló el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt.
Un video muestra cómo la calle colapsa y se hunde lentamente, derribando varios postes de electricidad y dañando tuberías de agua.
Mira aquí:
¿Qué originó el socavón?
De acuerdo con Sittipunt, el colapso pudo estar relacionado con los trabajos de excavación de una nueva estación de tren subterráneo, lo cual es materia de investigación.
Las autoridades locales ya trabajan en el lugar para rellenar el socavón y reparar la infraestructura, ante el temor de que otro colapso pueda ocurrir debido a las fuertes lluvias que afectan la zona.