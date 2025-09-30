Entre frijoles y recuerdos, Arjona revive memorias familiares

- Con nostalgia y vivencias de la infancia, Arjona se prepara para la residencia. LEE: La revelación de Ricardo Arjona a guatemaltecos tras ampliar fechas El cantautor guatemalteco calienta motores para el inicio de su residencia en Guatemala y emociona a sus seguidores con una nueva historia. Ricardo Arjona promociona el inicio de su tour el 31 de octubre próximo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias con un emotivo video. El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se alista para recibir al cantautor. (Foto: Instagram) En la filmación, Arjona recuerda con nostalgia cuando iba de visita al pueblo de su madre en su infancia. Al regresar a casa, había un lugar en el que pasaba a comer en familia frijoles y carne asada, chirmol y tortillas. OTRAS NOTICIAS: ¡Más conciertos de Ricardo Arjona! El anuncio para Guatemala Entre recuerdos familiares y música, Arjona enciende la ilusión de sus seguidores. (Foto: Instagram) La grabación muestra algunas tomas del lugar, incluyendo la comida y algunas fotografías de la visita del artista de adulto. "Guatemala a la vuelta de la esquina. Estamos al final del principio. Lo que el seco no dijo: los frijoles, los amigos, los recuerdos y la dicha de empezar de nuevo", escribe Ricardo en la publicación, reflejando el aprecio y cariño que tiene por el lugar que en ocasiones ha visitado junto a sus hijos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)