¡Entre gritos y chiflidos! La discusión de Allan Rodríguez y Samuel Pérez

Diputados de distintas bancadas se enfrascaron en una fuerte discusión durante la sesión plenaria del Congreso.

Una acalorada discusión tuvo lugar en el hemiciclo parlamentario durante la sesión plenaria que se celebra este martes 20 de febrero. Los diputados Álvaro Arzú, Allan Rodríguez y Samuel Pérez estuvieron involucrados.

Todo comenzó cuando la secretaría de la Junta Directiva del Congreso leyó una iniciativa que presentó hace pocas horas un grupo de diputados independientes electo por el Movimiento Semilla.

Su intención es que se modifique el artículo de la Ley contra la Delincuencia Organizada que se usó para suspender a su partido político, lo cual fue duramente criticado por Arzú y Rodríguez.

Esto propició la reacción de Pérez, quien los llamó "golpistas, ignorantes e incompetentes". Además, calificó sus críticas como cargadas de hipocresía, pues, según él, en la pasada legislatura no se avanzaba con las propuestas de ley.

"Golpistas, ignorantes e incompetentes" llama el diputado Samuel Pérez a colegas que critican el avance de la iniciativa que presentó su grupo en horas de la mañana pic.twitter.com/7m9D0aR1TE — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) February 20, 2024

Rodríguez y Arzú arremeten

Ante estos señalamientos, el expresidente del parlamento, Allan Rodríguez, acusó a Pérez y sus compañeros de intentar retorcer la Ley contra la Delincuencia Organizada y ajustarla para beneficiarse.

"Que hagan un partido político, no que tienen el poder pues", recriminó el jefe de la bancada Vamos, y hasta ofreció "personas vivas" al bloque independiente para constituir una nueva organización política.

Que formen otro partido, aconseja Allan Rodríguez a sus colegas electos por el Movimiento Semilla y ahora independientes pic.twitter.com/SrPu2TwxZY — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) February 20, 2024

Por su parte, Arzú acusó a la Junta Directiva, presidida por Nery Ramos, de tener favoritismos con el grupo electo por Semilla al permitirles avanzar su iniciativa, cuando "hay otras que se han presentado antes".

"Están leyendo una iniciativa que lo que busca es que no les cancelen el partido político, que no se vayan a la cárcel, que no los investiguen", criticó.