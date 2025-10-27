Sancarlistas se entregan: esperan audiencia tras larga demora por caso USAC

-

El proceso legal se originó en la "Toma de la USAC" de 2022, cuando estudiantes ocuparon las instalaciones en protesta por la elección de Walter Mazariegos como rector.

El abogado defensor de los estudiantes sancarlistas, Edgar Pérez, informó que los jóvenes se presentaron voluntariamente al juzgado, pese a pronunciarse previamente mediante escritos que no tuvieron seguimiento.

Pérez destacó que uno de los estudiantes ha esperado más de un año y ocho meses para una audiencia de primera declaración. Además, indicó que al llegar al juzgado nadie los quería atender ni capturar.

"No hubo otro camino que acudir personalmente ante las autoridades y seguir el procedimiento correspondiente", indicó Edgar Pérez, abogado de los estudiantes sancarlistas Cristopher Morales y Pedro Ros.

"No hubo otro camino que acudir personalmente ante las autoridades de la Policía Nacional Civil y seguir el procedimiento correspondiente", indicó Pérez. Añadió que se espera que en las próximas 24 horas un juez escuche a los estudiantes y determine su situación jurídica.

Los estudiantes sancarlistas decidieron presentarse de manera voluntaria para dar seguimiento a su proceso jurídico y poder continuar con sus proyectos personas como cuidadanos guatemaltecos, según sus declaraciones. (Foto: Wilder López/Soy502)

Según el abogado, los agentes de la PNC consignarán a los estudiantes para que el juez pueda decidir sobre medidas sustitutivas, mientras se programa la audiencia de los sindicados.

Cristopher Morales, estudiante de Agronomía en la USAC, señaló que en dos ocasiones les han cancelado la fecha para presentarse de manera espontánea. Además, Morales afirmó que buscan ponerse a disposición del juez para resolver el caso, dado que la situación les impide estudiar y trabajar con normalidad.

"Nos estamos poniendo a disposición del señor juez para poder solventar el caso, más que todo porque no podemos estudiar, no podemos trabajar libremente y no tenemos condiciones dignas para vivir", Cristopher Morales. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Nos estamos poniendo a disposición del señor juez para poder solventar el caso, más que todo porque no podemos estudiar, no podemos trabajar libremente y no tenemos condiciones dignas para vivir" expresó Morales.

Por su parte, Pedro Ros, también estudiante de la Facultad de Agronomía, indicó que ha presentado documentos en dos ocasiones para atender la orden de aprehensión, sin tener resultados.

"Hemos mostrado la voluntad para presentarnos queremos empezar nuestro proceso para no tener más este bloqueo de nuestros derechos humanos y continuar nuestros proyectos de vida como cualquier ciudadano guatemalteco", Pedro Ros. (Foto: Wilder López/Soy502)

“ "Venimos solos, no venimos acompañados de nadie... hemos venido muchas veces al juzgado la única opción es que ellos se entregaran. Estamos hablando de estudiantes, no de delicuentes" ” Abogado Edgar Pérez

"Es increíble, cuando nos presentamos nadie nos quería atender, nadie los quería capturar, pero hay una orden de aprehensión, una situación jurídica que atender" -Abogado Edgar Pérez

"Es increíble, cuando nos presentamos nadie nos quería atender, nadie los quería capturar, pero hay una orden de aprehensión, una situación jurídica que atender", indicó Pérez.

Toma de la USAC

El proceso legal se originó tras la "Toma de la USAC" en 2022, cuando estudiantes ocuparon las instalaciones en protesta por la elección de Walter Mazariegos como rector.

La Fiscalía persigue a los jóvenes por esta acción, que derivó en la imputación de delitos como usurpación agravada, sedición, asociación ilícita y daño al patrimonio nacional.

Además, el Juzgado Décimo, a cargo del juez Víctor Cruz, autorizó las órdenes de captura por la ocupación de la universidad.

El caso ha tenido desarrollos previos, con otros estudiantes ligados a proceso. Una Sala de Apelaciones incluso ordenó al juez Cruz modificar los delitos imputados a algunos sindicados, agregando uno de mayor gravedad.

Las órdenes de captura fueron emitidas el 16 de noviembre de 2023 y alcanzan a 27 personas.