Envían a prisión a Diego Ariel Stella acusado de la violación de Verónica Molina

La joven denunció el abuso sexual a través de un video que se viralizó en redes sociales.

El empresario argentino Diego Ariel Stella será enviado a prisión preventiva, acusado de la violación de la joven Verónica Molina, quien relató la agresión en su contra, a través de un video que se hizo viral en redes sociales.

El auto de procesamiento se declaró después de que la jueza penal Lidia Pérez aceptara el cambio de delito de agresión sexual a violación con agravación de la pena.

El acusado deberá guardar prisión en el centro penal de Chimaltenango.

Declaraciones

Durante la audiencia, Diego Ariel Stella pidió disculpas, aseguró que él es un caballero e indicó que las cosas no fueron como Molina indica.

"Lo que sucedió fue desafortunado, yo en ningún momento abusé de Verónica Molina, pedí disculpas (...) yo soy un caballero y yo se que lo que pasó no fue como ella lo describió (...) nosotros estábamos manteniendo una relación sexual, lo que pasó fue un acto desafortunado y cuando ella dijo no, yo paré y traté de contenerla y ella me echó", aseguró Stella.

Por su parte, Verónica Molina indicó que "Nuestros cuerpos no son objetos y que el señor Diego Ariel Stella me violó el 10 de marzo y yo no soy la única víctima, hay más y vamos a salir a luz. Basta de intimidarnos", reiteró la joven.

La acusación

A través de un video que circula en redes sociales, la joven Verónica Molina relató la forma en la que habría sido abusada el 10 de marzo de 2021, cuando se encontraba en su casa ubicada en la Antigua Guatemala.

Según la afectada, el presunto abusador es un empresario de origen argentino llamado Diego Ariel Stella, quien fue denunciado después del abuso sexual.