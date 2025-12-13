Un Real Madrid con urgencias y mermado visita la cancha del Alavés

-

Real Madrid se presenta en el estadio Mendizorroza para medirse al Alavés, con la urgencia de tres puntos, no solo por no seguir perdiendo terreno con respecto al líder Barcelona, sino para dar tranquilidad a Xabi Alonso en el banquillo, después de una larga racha sin triunfo.

Parece que ya no hay margen de error para el Madrid, pues no solo viene de dos derrotas consecutivas (Celta de Vigo y Manchester City), sino que solamente ha ganado dos de sus últimos ocho encuentros, algo que lo ha rezagado en la lucha por el liderato liguero.

No será tarea sencilla, sobre todo cuando a Alonso le tocará encarar el duelo sin ningún lateral nominal, debido a las nueve bajas con las que encara la visita a un equipo que se encuentra a media tabla, no tan lejos de los puestos europeos.

La zona defensiva es la más afectada, pues Federico Valverde tendrá que volver a ser el lateral derecho, acompañando a Raúl Asencio y Dean Huijsen, quien alcanzó a recuperarse de sus molestias, en la central. La banda izquierda tendrá un debutante, con el canterano Víctor Valdepeñas, quien deberá demostrar su valía en una dura prueba.

Finalmente, otra de las grandes dudas era Kylian Mbappé, quien entró en la convocatoria y apunta a ser titular en el frente de ataque. ¿Podrán dejar la mala racha atrás?