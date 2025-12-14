"Hay soldados heridos": Ejército de Guatemala se pronuncia tras conflicto de Nahualá

-

3 de los 7 soldados heridos se encuentran en estado muy delicado tras este ataque directo por pobladores de Nahualá.

A través de redes sociales, el Ejército de Guatemala se ha pronunciado tras haber recibido un ataque directo en el destacamento militar que “tiene la responsabilidad de resguardar la integridad de la población” y durante esta labor recibieron un ataque directo de alto calibre.

Miembros del Ejército resultaron lesionados al haber recibido múltiples disparos durante este enfrentamiento, reportando 7 heridos, de los cuales tres de ellos permanecen en estado delicado.

Durante su rescate, una unidad aérea de emergencia, no logró aterrizar, ya que al arribar en el área fue recibido con disparos. Por lo que, el personal afectado tuvo que ser trasladado al municipio Xelajú, Quetzaltenango para poder ser evacuados.

Agregan que durante este nuevo enfrentamiento, el personal militar “no efectuó ninguna agresión en contra de la población civil o a las fuerzas de seguridad del área”.

Autoridades comunitarias se pronuncian

Las autoridades comunitarias y sus representantes de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, se pronunciaron durante este ataque.

"Un pueblo que no tiene respeto a la vida", añadieron las autoridades tras el ataque recibido por pobladores de Nahualá y retención de autoridades gubernamentales.

Asimismo, solicitan que se fortalezca las medidas de seguridad y “exhorta a las instituciones del Estado a investigar los hechos y deducir responsabilidades conforme a la ley”.