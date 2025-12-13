(VIDEO) Visita de Messi en la India concluye con disturbios y capturas

-

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India, terminó este sábado con la salida anticipada del jugador y disturbios provocados por los espectadores que denunciaron una estafa por parte de la organización del evento, cuyo jefe fue detenido por la policía.

OTRAS NOTICIAS: Fechas y horarios para los juegos de Xelajú ante Monterrey

De viaje en el gigante asiático hasta el lunes, el jugador de 38 años, idolatrado en India, fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental, este sábado por fanáticos exultantes que coreaban su nombre y lucían la camiseta de la selección argentina.





80,000 hinchas se dieron cita en el Estadio de Cálcuta para ver a Lionel Messi, que junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez estuvieron por la India como parte de una gira internacional. Lo malo llegaría minutos después…



pic.twitter.com/9J5KfNNnux — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) December 13, 2025

En el estadio Salt Lake de Calcuta, en el este del país, la expectación se convirtió en frustración, con los asistentes sintiéndose estafados por la brevedad del acto. Se desataron los incidentes.

Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara un partidillo de exhibición.

La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, estalló entonces. Arrancaron asientos y los lanzaron al césped, así como botellas de agua. Hubo quien invadió el terreno de juego.

"Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio", lamentó ante la AFP un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee.

A very sad state of affairs of "West Bengal"

Messi will never come back to India.#FootballLegend pic.twitter.com/nuSx3yadtG — Anshul Garg (@AnshulGarg1986) December 13, 2025

"Vine con mi hijo para ver a Messi, no a políticos", se enfadó Ajay Shah, citado por la agencia de prensa india PTI. Según dijo, mientras que él no pudo ver a la estrella, policías y militares encargados de su seguridad "se hacían selfis" con el jugador.