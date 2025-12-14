Lindsay Lohan da voz a Maggie en "Los Simpson"

Maggie rompe nuevamente su característico silencio en la serie.
La actriz estadounidense ha revelado su participación en la serie de televisión animada de comedia y drama familiar.
Lindsay Lohan sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto del próximo episodio de Los Simpson que se estrena este domingo 14 de diciembre.
"Qué sueño hecho realidad ser parte de esta familia icónica", dijo Lohan, quien prestará su voz a la versión niña de Maggie, quien en la mayoría de los episodios se ha mantenido en silencio por ser bebé.
Aunque no es la primera vez que el personaje habla, debido a que, en la segunda temporada, Carol Kane le dio voz.
La ocasión más icónica llegó con el capítulo La primera palabra de Maggie, de la cuarta temporada, donde dijo "Papá".