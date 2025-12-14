Versión Impresa
Lindsay Lohan da voz a Maggie en "Los Simpson"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
14 de diciembre de 2025, 08:14
La actriz estadounidense se une a la familia más icónica de la televisión. (Foto: X)

Maggie rompe nuevamente su característico silencio en la serie.

La actriz estadounidense ha revelado su participación en la serie de televisión animada de comedia y drama familiar.

Lohan calificó su participación como "un sueño hecho realidad". (Foto: X)
Lindsay Lohan sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto del próximo episodio de Los Simpson que se estrena este domingo 14 de diciembre.

"Qué sueño hecho realidad ser parte de esta familia icónica", dijo Lohan, quien prestará su voz a la versión niña de Maggie, quien en la mayoría de los episodios se ha mantenido en silencio por ser bebé.

No es la primera vez que Maggie habla dentro de la serie animada. (Foto: X)
Aunque no es la primera vez que el personaje habla, debido a que, en la segunda temporada, Carol Kane le dio voz.

No es la primera vez que Maggie habla dentro de la serie animada. (Foto: X)
La ocasión más icónica llegó con el capítulo La primera palabra de Maggie, de la cuarta temporada, donde dijo "Papá".

