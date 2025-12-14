Termina una era: John Cena se retira de la lucha libre tras 23 años de trayectoria

-

Consolidado como el luchador con más títulos mundiales de la historia (17), John Cena ha puesto fin a su etapa en la WWE. El ícono que popularizó el lema "Nunca te rindas" se despide del cuadrilátero para enfocarse de lleno en su ascendente carrera como actor en Hollywood.

Llegó a su fin la carrera de John Cena como luchador de la WWE tras más de dos décadas de una trayectoria laureada que lo catapultó a la cima de la industria del entretenimiento deportivo y lo convirtió en una de las figuras más populares del mundo.

El anuncio de su retiro se produjo el 6 de julio de 2024 durante el evento Money in the Bank, donde confirmó una gira de despedida que se extendería a lo largo de 2025, con el objetivo de consolidar su legado como el "Más Grande de Todos los Tiempos".

De manera inesperada, Cena anunció su retiro el año pasado durante el evento Money in the Bank. (Foto: WWE)

A lo largo de ese último año, Cena se enfrentó tanto a rivales históricos como a nuevas promesas, a quienes buscó impulsar como parte del relevo generacional. Además, alcanzó un hito histórico al convertirse en 17 veces campeón mundial, récord absoluto en la WWE.

La última lucha

El último evento televisado del llamado "rapero mayor" se celebró la noche del 13 de diciembre en el Capital One Arena de Washington D. C. La cartelera, diseñada a petición del propio Cena, reunió a estrellas actuales y del futuro de la empresa, con el propósito de darles visibilidad. La velada contó con la presencia de figuras de la música, el deporte y el cine, así como luchadores ya retirados.

Con su característico entusiasmo, John llegó a su última lucha con el apoyo de más de 19 mil fanáticos en la arena coreando su nombre. (Foto: captura de pantalla)

En su combate final, entre ensordecedores cánticos de "¡Gracias, Cena!", el estadounidense enfrentó a Gunther, luchador austriaco conocido por su imponente físico. Gunther se ganó el derecho de ser su último rival tras imponerse en un torneo celebrado semanalmente en Raw y SmackDown. Desde el inicio, el "General del Ring", especialista en sumisiones, mostró superioridad ante un público completamente volcado con el 17 veces campeón mundial, quien tuvo dificultades para encontrar su ritmo.

Aunque Cena logró reaccionar por momentos y conectó algunos de sus movimientos más emblemáticos —como el Emparedado de Nudillos, el Ajuste de Actitud y la STFU—, no pudo superar la fortaleza física de su rival. En los instantes finales, Gunther aplicó su dormilona y, pese al esfuerzo del Último Verdadero Campeón por mantenerse fiel a su lema de "Nunca te rindas", Cena terminó cediendo ante la presión de la llave, sellando su derrota en medio de una oleada de abucheos dirigidos al vencedor.

Tras el combate, Cena levantó los dos títulos mundiales a petición de sus portadores, Cody Rhodes y CM Punk. (Foto: Captura de pantalla)

Tras el combate, todo el elenco de la WWE presente salió al cuadrilátero para rendirle un último homenaje. Cody Rhodes y CM Punk, campeones de WWE y Mundial Pesado respectivamente, le entregaron sus títulos en señal de respeto. Cena observó un video con los momentos más emblemáticos de su carrera antes de dejar sus zapatos y bandas en el ring, despidiéndose de una arena que no dejó de ovacionarlo.

A pesar de la derrota, el 17 veces campeón mundial se marchó con la frente en alto y agradeció a todos sus aficionados alrededor del mundo. (Foto: Captura de pantalla).

La gira de despedida

El último año de Cena como luchador activo comenzó con una derrota en el Royal Rumble, donde quedó en segundo lugar tras ser eliminado por Jey Uso.

Un mes después, se consagró vencedor en la Cámara de Eliminación, superando a otros cinco competidores para obtener una oportunidad titular ante Cody Rhodes en WrestleMania 41. Esa misma noche, realizó un histórico giro a villano, algo inédito en su carrera, iniciando una etapa en la que recurrió a trampas y tácticas cuestionables.

Durante la gira de despedida, Cena tuvo la oportunidad de enfrentar nuevamente a su eterno rival: Randy Orton. (Foto: WWE)

En WrestleMania 41, Cena conquistó su campeonato mundial número 17 al derrotar a Rhodes, consolidándose como el luchador más laureado de la historia. Durante ese reinado enfrentó a viejos rivales como Randy Orton y CM Punk, además de participar en una lucha por equipos junto a Logan Paul, a quien posteriormente enfrentó en un evento celebrado en París.

Superó el récord de Ric Flair para convertirse en el luchador que más veces ha ganado un título mundial. (Foto: WWE)

Su último reinado mundial llegó a su fin el 3 de agosto en SummerSlam, nuevamente ante Cody Rhodes, en una de las luchas más destacadas del año y en la que volvió a su faceta de "héroe" tras un corto recorrido y decepcionante paso como luchador tramposo. Poco después, se midió a otro de sus grandes oponantes: Brock Lesnar en Wrestlepalooza, combate en el que fue superado sin lograr ofrecer mayor resistencia.

El último título ganado por Cena fue el Intercontinental, obtenido en noviembre. (Foto: WWE)

En la recta final de la gira, Cena disputó combates fuera de Estados Unidos, incluyendo una elogiada lucha ante Logan Paul en París y un enfrentamiento contra AJ Styles en Australia, considerado por la crítica como una "carta de amor a la lucha libre". Su último gran logro fue la obtención del campeonato Intercontinental frente a Dominik Mysterio en Boston, Massachusetts, su ciudad natal, recibiendo una ovación unánime.

Trayectoria

Cena cerró su carrera con un total de 2 mil 320 combates, de los cuales ganó más de 1,800. En su palmarés figuran 27 campeonatos en la WWE: 17 campeonatos mundiales, cinco títulos de Estados Unidos, cuatro campeonatos en parejas y un campeonato Intercontinental, con el que se acreditó como Campeón Grand Slam. Este último lo obtuvo el 10 de noviembre ante Dominik Mysterio y lo perdió el 29 del mismo mes en Survivor Series, en lo que fue su última lucha en un evento de pago por evento.

Además, estelarizó WrestleMania en seis ocasiones, ganó dos veces el Royal Rumble (2008 y 2013) y conquistó el maletín de Money in the Bank, consolidándose como un luchador que lo ganó todo.

Durante su carrera, fue protagonista de momentos inolvidables, como su llegada sorpresa en el Royal Rumble de 2008. (Foto: WWE)

Homenaje

Más allá de los reconocimientos dentro del ring, Cena recibió innumerables muestras de respeto en redes sociales por parte de músicos, actores, deportistas como Tom Brady y Peyton Manning, así como de distintos equipos de la NBA, NFL y MLB.

Cena se caracterizó por ser un luchador capaz de hazañas inimaginables, por lo que muchos le consideran un "héroe de la vida real". (Foto: WWE)

Fiel a sus principios de "Trabajo duro, lealtad y respeto", John Cena trascendió la lucha libre y se convirtió en un ícono cultural. Su labor humanitaria lo llevó a cumplir más de 650 deseos para la Fundación Make-A-Wish, estableciendo un récord Guinness como la persona que más sueños ha hecho realidad en la historia de la organización, sin haber rechazado nunca una solicitud.

Con broche de oro finalizó la carrera de John Cena, quien será recordado como una de las mayores estrellas de la lucha libre y la cultura popular, un héroe de infancia para millones y un nombre destinado a ocupar un lugar privilegiado junto a leyendas como The Undertaker, Shawn Michaels, Ric Flair, Hulk Hogan, Triple H y Kurt Angle, entre otros, a la espera de su ingreso al Salón de la Fama de la WWE.

