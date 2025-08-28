Versión Impresa
EPA anuncia la temporada de liquidación

  • Por Redacción comercial
27 de agosto de 2025, 18:28
(Imagen cortesía: EPA)

Del 27 de agosto al 3 de septiembre en todas las tiendas EPA están disponibles precios de liquidación. Desde artículos para organización hasta elementos de decoración y herramientas para sus proyectos.

Hay una amplia variedad de productos en liquidación en distintas categorías como:

  • Decoración: opciones pensadas para dar vida a cada espacio con piezas que reflejan diversos estilos.
  • Muebles: mobiliario funcional y moderno para todos los ambientes del hogar.

(Imagen cortesía: EPA)
  • Hogar y organización: soluciones prácticas para mantener el hogar ordenado.
  • Accesorios para baño y cocina: productos diseñados para ofrecer tanto funcionalidad como estética.
  • Herramientas y remodelación: todo lo necesario para completar proyectos pendientes o iniciar nuevas mejoras en el hogar.

Visítalos en cualquiera de sus cinco tiendas: Plaza Madero Roosevelt, Rambla 10, Portales Zona 17, entrada de San José Pinula, y el Tinajón en Quetzaltenango. Y si prefieres comprar desde casa, puede hacerlo desde la tienda en línea: gt.epaenlinea.com, llamando al centro de contacto, o escribiendo al WhatsApp: 2305-0100.

