EPA anuncia la temporada de liquidación

Del 27 de agosto al 3 de septiembre en todas las tiendas EPA están disponibles precios de liquidación. Desde artículos para organización hasta elementos de decoración y herramientas para sus proyectos.
Hay una amplia variedad de productos en liquidación en distintas categorías como:
- Decoración: opciones pensadas para dar vida a cada espacio con piezas que reflejan diversos estilos.
- Muebles: mobiliario funcional y moderno para todos los ambientes del hogar.
- Hogar y organización: soluciones prácticas para mantener el hogar ordenado.
- Accesorios para baño y cocina: productos diseñados para ofrecer tanto funcionalidad como estética.
- Herramientas y remodelación: todo lo necesario para completar proyectos pendientes o iniciar nuevas mejoras en el hogar.
Visítalos en cualquiera de sus cinco tiendas: Plaza Madero Roosevelt, Rambla 10, Portales Zona 17, entrada de San José Pinula, y el Tinajón en Quetzaltenango. Y si prefieres comprar desde casa, puede hacerlo desde la tienda en línea: gt.epaenlinea.com, llamando al centro de contacto, o escribiendo al WhatsApp: 2305-0100.