Habilitan albergue para familias afectadas por incendio en zona 7

Decenas de familias se quedaron sin vivienda luego de que un incendio forestal de grandes dimensiones se propagara hacia varios inmuebles ubicados en la colonia Amparo II, en la zona 7 capitalina.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) por medio de la Coordinadora Municipal, habilitó un albergue temporal en el salón comunal Los Pinos, en la zona 7, para estas familias.

El salón comunal Los Pinos está siendo utilizado como albergue temporal para los afectados. (Foto: Conred)

Hasta el momento se ha recibido en dicho albergue a 30 personas, a quienes se les brinda ayuda y asistencia humanitaria, con el objetivo de proporcionar alojamiento temporal seguro y digno, según indicó la Conred.

Al menos 30 personas reciben ayuda y asistencia humanitaria en el albergue temporal. (Foto: Conred)

El siniestro afectó a más de 40 personas que sufrieron intoxicación por inhalación de humo, y al menos tres personas fueron reportadas con quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Varias viviendas quedaron calcinadas y otras con serios daños materiales.

Las víctimas fueron atendidas y trasladadas a centros asistenciales por medio de Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales y Cruz Roja Guatemalteca, quienes trabajaron en conjunto durante el siniestro, el cual ya se encuentra 100% controlado, según mencionó la Conred.

Decenas de viviendas fueron afectadas por el incendio. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)