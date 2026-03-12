Consuelo Porras recibe 33 tachas en proceso para elegir Fiscal General

-

Es la primera vez en el proceso de elección de Fiscal General que una sola persona recibiera tantas objeciones. De los 18 que señalados, solo Consuelo Porras suma 33 tachas.

Al cierre de la presentación de objeciones contra los aspirantes a Fiscal General, la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, registró 33 señalamientos en su contra, lo que representa la primera vez que un postulante recibe esa cantidad de objeciones.

Al final, la Comisión de Postulación conocerá los impedimentos presentados contra 18 postulantes, entre los se incluye a Porras.

Rompe récord

Es de resaltar que, de los 33 impedimentos contra la actual Fiscal General, 9 corresponden a las presentadas por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra en el exilio.

Las objeciones de Sandoval fueron presentadas por la abogada Claudia González.

Otros aspirantes

A lista de postulantes señalados con más de una objeción sobresalen los nombres de José Manuel Quinto Martínez, Abdi Ariel Guerra Guzmán y Henry Alejandro Elías Wilson.

Es señalar que, entre las objeciones presentadas contra Guerra Guzmán se debe a su cercanía con la actual Fiscal General, pues al decir de unos de lo interponentes de los señalamientos, con su actuar debilitó a la Dirección de Análisis Criminal del MP, pues fue nombrado en el cargo por ser esposa de la sobrina de Porras.

Además, resalta que Elías Wilson integró la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP en el 2022, en la que el presidente de turno, Alejandro Giammattei nombró en el cargo a Porras.

Los objetados

A continuación, esta es la lista de los 18 postulantes objetados:

1. Walter Paulino Jiménez Texaj

2. José Manuel Quinto Martínez

3. Silvia Lucrecia Villalta Martínez

4. Paolo Rubén Similox Valiente

5. Abdi Ariel Guerra Guzmán

6. Beyla Xiomara Estrada Barrientos

7. Miguel Estuardo Ávila Vásquez

8. Amilcar Enrique Colindres Flores

9. Cesar Isaac Payes Reyes

10. Carlos Humberto Rivera Carrillo

11. Henry Alejandro Elias Wilson

12. Maria Consuelo Porras

13. Marco Cortés Sis

14. Julio Roberto Saavedra Pinetta

15. Hugo Alfredo Bautista del Cid

16. Raúl Estuardo López Rodríguez

17. Walter Brenner Vásquez

18. Sully Claudet Merlos Moya