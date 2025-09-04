EPA y Hábitat lanzan becas de albañilería para guatemaltecos

-

Ferretería EPA anunció el inicio de una nueva campaña de su programa "Ayudar es Sencillo", en alianza con Hábitat para la Humanidad Guatemala. La iniciativa permitirá desarrollar el proyecto "Manos a la Obra", enfocado en brindar capacitación técnica a personas en situación de vulnerabilidad.

A partir del 4 de septiembre, los clientes podrán sumarse al proyecto realizando una donación voluntaria en cualquiera de las cajas de las tiendas EPA.

El objetivo principal de "Manos a la Obra" es otorgar 140 becas completas en albañilería, con las que los participantes accederán a formación práctica y desarrollo de habilidades técnicas.

“ Creemos en el poder transformador de las alianzas. Este proyecto representa una oportunidad para que muchas personas puedan adquirir herramientas prácticas que les permitan mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades. ” Vladimir Osorio , gerente comercial de EPA Guatemala.

Las contribuciones de los clientes a "Ayudar es Sencillo" han hecho posible alianzas con organizaciones como el Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala, Camino Seguro, UNICEF y Aldeas Infantiles SOS, promoviendo inclusión social y oportunidades para quienes más lo necesitan.

Por su parte, Álvaro Herrera, presidente del Comité Directivo Nacional de Hábitat para la Humanidad Guatemala, destacó que este apoyo permite abrir puertas para que más personas accedan a una formación digna, generen ingresos y se conviertan en agentes activos del cambio dentro de las comunidades.

Con esta nueva campaña, EPA y Hábitat reafirman su compromiso de generar espacios de formación y progreso para las comunidades guatemaltecas.