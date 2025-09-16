EPA premia a sus clientes con cinco SUVs DFSK de Canella

Ferretería EPA y Canella anunciaron el lanzamiento de una promoción que reconocerá a sus clientes con el sorteo de cinco vehículos Dongfeng Sokon (DFSK) Glory 500 M2, uno por cada tienda EPA en el país.
La promoción estará vigente del 16 de septiembre al 20 de diciembre y permitirá a los clientes optar por uno de los SUVs al realizar sus compras en tiendas físicas, en línea, y mediante el centro de contacto o por whatsapp, 2305-0100.
¿Cómo participar?
- Por cada cien quetzales en compras de productos de Grupo Solid, como accesorios Expert y Farbe, se entregará un cupón.
- La compra de productos de la línea Crown otorgará doble cupón.
- Los cupones deberán depositarse dentro del vehículo exhibido en las tiendas EPA.
El sorteo se realizará el 22 de diciembre en la tienda ubicada en la entrada a San José Pinula. Los ganadores serán contactados por vía telefónica y anunciados en las redes sociales oficiales de EPA Guatemala.
Esta promoción es válida únicamente para clientes minoristas y no aplica para clientes mayoristas, ventas empresas ni refacturaciones.
Para conocer más información del sorteo y cómo participar, epaenlinea.com.