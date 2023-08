¡25 años menor! Eros Ramazzotti sorprende al presentar a su nueva novia

-

El cantautor italiano sorprendió sus seguidores tras presumir a su novia 25 años menor que él.

A través de sus redes sociales, Eros Ramazzotti presumió por todo lo alto el romance que tiene con su novia 25 años menor que él, lo que llamó la atención de sus seguidores.

En su perfil de Instagram, el cantautor de nacionalidad italiana compartió una fotografía con la joven originaria de Milán junto a un mensaje dejando ver lo enamorado que se encuentra.

"No escucha las palabras de la gente, es sordo, muy terco, no tiene edad, hace el mal, hace el bien, no se esconde, enseña, crece, a veces es feroz más allá de todos los límites (...) Vivamos este amor hasta el final, vivámoslo hasta el final, todos, sin miedo", se lee.

View this post on Instagram A post shared by Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros)

Eros Ramazzotti cumplirá 60 años en octubre, Mientras que su pareja, Dalila Gelsomino, tiene 34 años de edad y se dedica a la hostelería y el sector inmobiliario.

También fue modelo trabajando para distintas marcas, para luego dedicarse por completo a la organización de eventos. Según Europa Press, vivió un tiempo en México y ambos se habrían conocido gracias a amigos en común durante una celebración de cumpleaños.

Dalila también ha presumido el amor que siento por el intérprete de "La cosa más bella". En su perfil de Instagram se lee un profundo mensaje hacia él acompañado de una fotografía en la que ambos se dan un beso.

"Detrás de 90 citas agotadas hay un ser humano especial. Más especial de lo que podrías imaginar conociéndolo 'solo' como artista. Amable, humilde, loco, agradable y con una nobleza desarmadora. Con los pies condenadamente en el suelo, aunque podría volar de un planeta a otro si quisiera. Eres mi gran amor", escribió.

Dicho romance ha desatado toda una ola de reacciones en redes sociales. Muchas de ellas defendiendo la idea de que "para el amor no hay edad".

View this post on Instagram A post shared by Dalila (@daligelsomino)