La "candente" revelación de Ninel Conde sobre Luis Miguel

La inesperada revelación del "bombón asesino" sobre Luis Miguel, alborotó a los fanáticos de ambos.

Para nada es un secreto que Luis Miguel tiene un amplio historial en su vida amorosa, que incluyen actrices, cantantes y hasta modelos de distintos países.

Sin embargo, en las últimas horas una famosa celebridad sorprendió a seguidores de "El Sol de México" luego de confirmar que tuvo un romance con él.

Se trata de Ninel Conde, quien reveló en el programa "Secretos de las indomables" que sí hubo algo entre ella y el famoso. La noticia impactó tanto que recientemente fue abordada por la prensa internacional.

Ninel Conde confirmó que tuvo un romance con Luis Miguel. (Foto: La Opinión)

"Ahí salió todo (lo del romance con Luis Miguel). Porque bueno, estábamos entre mujeres, entre viejas ahí chismeando, imagínense", expresó.

Además de ello, dio detalles sobre cómo es el cantante como pareja y la razón por la que no reveló antes su romance con él.

"Increíble, es un caballero, un tipazo. Yo nunca hablé al respecto porque no, ni para qué. El 'hubiera' no existe, a quién no le gustaría quedarse con ese muñeco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo no era ni el momento ni él andaba..."

"Candente" revelación

Por si fuera poco, la llamada "Bombón asesino" confesó si Luis Miguel fue mejor amante que José Manuel Figueroa, con quien tuvo una larga relación sentimental.

Ante ello, la famosa contestó: "El Sol siempre brillará". Dichas declaraciones ocurrieron en una reciente edición del programa "El Gordo y la Flaca".

El comentario de Conde no fue de agrado de su expareja, ya que en una entrevista con el programa Hoy mencionó que si se pone a comparar él a sus exparejas, "entonces ahí es donde se pierde la equidad entre el hombre y la mujer".