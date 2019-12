Escalofriante radiografía de un perro asusta a miles de usuarios

Los perros de la raza 'pug' han sido considerado uno de los más tiernos y cómicos en el mundo de las redes sociales. Se caracteriza por sus ojos grandes redonda y su nariz aplanada. Sin embargo, una radiografía frontal bastó para asustar a miles de usuarios, cuando la imagen se hizo viral rápidamente.

Un hombre llevó a su perro, de visita rutinaria, al veterinario y le realizó una radiografía cerebral. Cuando vio la escalofriante imagen, el dueño no pudo evitar que tomarle una foto y compartirlo con amigos y familia. Su amigo Andy Richter, un famoso comediante, que no dudó en publicar la foto en su cuenta de Instagram y comenzó hacerse viral. “Algunas cosas que simplemente no se pueden ver”, fue la descripción que escribió debajo de la imagen.

No obstante, los resultados de los exámenes del 'pug' fueron positivos y el can se encuentra en buen estado de salud.

*Con información de El Comercio