Tiktoker español probó los antojitos guatemaltecos en Feria de Santo Domingo

El creador de contenido español Paulino G. está en Guatemala y aprovechó para probar los antojitos nacionales en la feria de Santo Domingo que se celebra en la ciudad.

Paulino se adentró al comedor "Santo Domingo", para deleitarse con las recetas que sonaban nuevas para él.

"Hoy voy a probar el chuchito, hecho con masa de maíz, pollo y salsa, huele muy rico, sienta super bien, predomina el perejil, de 10 le pongo un 10, me gustó mucho", dijo, agregando que probó las garnachas y otros clásicos.

El español contó que se encuentra por octava vez en el país y se adaptó al horario, muy feliz y tranquilo. "Me cuesta creer que estoy en Guatemala porque no he salido mucho", afirmó en un en vivo.

Además de ir a la feria, Paulino visitó de nuevo "Pasos y Pedales", además afirmó que hará algunas grabaciones más que serán sorpresa. "Estoy improvisando, no tengo muchos planes", dijo.

La Feria de "Santo Domingo" se lleva a cabo del 1 al 31 de octubre del 2022, en la Basílica de Nuestra señora del Rosario, (antigua iglesia Santo Domingo), ubicada en la zona 1, de la capital, en conmemoración de la Virgen del Rosario.

MIRA LAS IMÁGENES:

(Foto: Instagram)

