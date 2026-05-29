¡Prepárate! Se espera un fin de semana lluvioso y con actividad eléctrica

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Durante el día el ambiente estará cálido.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé un fin de semana con lluvias y actividad eléctrica que pueden favorecer la presencia de tormenta locales severas principalmente en horas de la tarde y noche en la mayor parte del territorio nacional.

Las lluvias previstas pueden generar crecida de ríos, inundaciones, deslaves, deslizamientos de tierra y daños en la red vial, así como lahares en la cadena volcánica.

El ente científico también indica que las lluvias del fin de semana y del mes de junio se asocian a condiciones locales del paso de ondas del Este e inestabilidad en ambos litorales por sistemas de baja presión.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Para la meseta central se prevén áreas de neblina en las primeras horas de la mañana y ambiente cálido durante el día. Las temperaturas máximas para la capital será de 26 a 28 grados, mientras que para el altiplano central y occidental las temperaturas máximas se prevén entre 24 y 30 grados.

Regiones del Pacífico podrían registrar lluvias de moderadas a fuertes y temperatura máxima de 33 a 35 grados.

Para la región norte se esperan lluvias con actividad eléctrica y temperatura máxima de 36 a 38 grados.

En la región del Motagua y Valle de Oriente, se prevén lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche, y temperaturas máximas de 37 a 39 grados.