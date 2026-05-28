¡Sal con paraguas! Ondas del este están aumentando las lluvias en el país

Las lluvias seguirán incrementándose, sobre todo por las tardes.
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Las dos ondas del este que atraviesan la región están favoreciendo un incremento en las lluvias a nivel nacional, con los mayores acumulados registrados principalmente entre el sur y el centro del país.
El meteorólogo del Insivumeh, Jorge Chinchilla, explicó que recientemente pasó una segunda onda del este, lo que contribuyó a que las precipitaciones fueran más intensas en distintas regiones, principalmente durante la tarde.
Añadió que a pesar del incremento de lluvias, las temperaturas elevadas predominan, lo que genera contrastes en el ambiente, pues el calor contribuye a la formación de tormentas severas, especialmente en zonas montañosas, donde también se prevé actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Se prevé que estas condiciones persistan durante el resto de la semana e incluso al inicio de la próxima, sin influencia de sistemas tropicales por el momento.
Asimismo, se espera que con el avance de junio las precipitaciones se incrementen en regiones del occidente, Caribe y norte del país, consolidando la temporada lluviosa en el territorio nacional.