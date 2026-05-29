Capturan a un segundo implicado en ataque armado contra PMT de Salamá

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Al detenido se le implica en el hecho armado ocurrido en contra de una agente de la PMT de Salamá, el pasado 7 de mayo.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre por el delito de encubrimiento propio derivado de un ataque armado contra una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Salamá, Baja Verapaz.

Se trata de Adelson "N", de 30 años, quien ya cuenta con un antecedente por escándalo en la vía pública en el presente año.

La aprehensión se efectuó durante un allanamiento realizado en la colonia Valle del Sol, ubicada en ese mismo municipio.

El detenido fue identificado como: Adelson "N", de 30 años. (Foto: PNC)

A este hombre se le ha implicado en el hecho armado suscitado el pasado 7 de mayo, en donde un individuo disparó en repetidas ocasiones contra la agente de la PMT, dejándola gravemente herida en esa ocasión.

Otra captura

Horas después de ataque, fue detenido Fredy Ardany Orozco Jaibal, de 32 años, señalado de presuntamente participar en el violento hecho.

De acuerdo con la PNC, después del hecho Orozco Jaibal habría recogido en motocicleta a otro de los implicados.