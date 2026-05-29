Tiendas Elektra presenta una nueva opción en movilidad

Tiendas Elektra, unidad de negocio de Grupo Salinas Guatemala, anunció la nueva alianza comercial con la marca Honda Motos, con el fin de ampliar su portafolio de opciones para los guatemaltecos.
Entre el catálogo que a partir de ahora estará disponible en Tiendas Elektra se encuentran:
- Doble propósito: Motos con capacidad para recorrer grandes distancias.
- Trabajo: Diseñadas para rendir largas jornadas, ofrecen ahorro de combustible.
- Sport: Para quienes buscan emoción y agilidad, son estilos que superan las expectativas y prometen ser la mejor compañera de aventuras en carretera.
- Scooter: De los modelos más populares para transitar por la ciudad, además de ágil, cómodo y práctico, tiene un bajo costo de operación y mantenimiento.
En Tiendas Elektra los clientes podrán adquirir estos y otros modelos Honda con facilidades de pago con "Préstamos SIN Peros" de Banco Azteca.