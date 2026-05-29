Productos alusivos a la fiesta futbolera están bajo la lupa legal

-

La fiesta deportiva más importante del año está por iniciar y el comercio informal ya ofrece réplicas de camisolas, balones y cualquier producto sin respaldo legal.

OTRAS NOTICIAS: CIG expresa preocupación por crisis en Empornac y pide garantizar el debido proceso

A solo dos semanas para que arranque el Mundial de Futbol 2026, la emoción ya se respira en cada rincón del país. Las calles, mercados y centros comerciales están inundados de camisolas, balones y banderas. La afición guatemalteca busca según sus posibilidades económicas, cualquier forma de sumarse a la fiesta deportiva.

Sin embargo, junto a la euforia futbolera también crece la venta de productos pirata o no autorizados. Aunque para muchos bolsillos representan la única alternativa accesible frente a los altos costos de la indumentaria original, esta práctica podría traer consecuencias legales.

La alerta no es un juego. En el país, la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual del Ministerio Público (MP) le sigue la pista a este mercado. El pasado febrero, las autoridades ejecutaron una serie de allanamientos tras una denuncia formal de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). El organismo internacional accionó legalmente por la importación y venta de productos que utilizaban sus marcas y diseños sin ninguna autorización, un caso que se mantiene bajo investigación.

Los elementos de la calle, en este caso, los postes, también son aprovechados para ofrecer los productos al público. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Al respecto, el Ministerio de Economía indicó que su función en esta temporada mundialista es proteger rigurosamente las marcas, logotipos y elementos gráficos registrados a través del Registro de la Propiedad Intelectual.

65 quetzales Cuesta una camisola no auténtica en mercados y plazas, el precio varía por la talla y puede haber incluso de Q40.

Límite legal

La abogada experta en propiedad intelectual Marielos Ortiz explicó a Nuestro Diario que reproducir diseños, logos o elementos protegidos constituye un acto ilícito.

"Es mejor utilizar frases o logos genéricos. Al confundir al consumidor, sí ya se estaría infringiendo en un delito", advierte la especialista.

Ortiz añade que estos temas están regulados en el país por la Ley de Propiedad Industrial y otras normas vinculadas a los derechos de autor. Además, advierte que comercializar y en ocasiones, consumir mercadería falsificada puede derivar en sanciones civiles, administrativas e incluso penales.

Ante el incremento de productos no auténticos en temporada mundialista, expertos coinciden en que la pasión por el futbol puede vivirse de distintas maneras, siempre con información y responsabilidad sobre los límites legales detrás del entusiasmo que genera este evento deportivo.

Cuidado con las estafas

La Comisión de Defensa del Comercio Formal (Codecof), junto a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), lanzó la campaña "Aquí se juega limpio", con el objetivo de alertar sobre riesgos relacionados con productos falsificados, contrabando y estafas digitales durante la temporada mundialista.

Los elementos de la calle, en este caso, los postes, también son aprovechados para ofrecer los productos al público. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

La iniciativa advierte sobre páginas falsas, promociones engañosas y venta ilegal de artículos deportivos, prácticas que aumentan durante eventos masivos. El presidente de la CIG, Enrique Font, señaló: "La emoción del futbol no debe convertirse en una oportunidad para el comercio ilegal".

Entre las recomendaciones destacan verificar el origen de los productos, comprar en lugares confiables y desconfiar de precios demasiado bajos.

En un centro comercial ubicado en la 18 calle y 5a. avenida de la zona 1, hay réplicas no autorizadas del balón Oficial TRIONDA y el especial de otros colores. (Foto: José Pos/Colaboración)

Sabías que...

El mercado informal suele adaptarse rápido a la tendencia, lanzando productos temáticos incluso antes de que inicie oficialmente el torneo.

El Código Penal de Guatemala, en la Ley contra la Defraudación y Contrabando Aduaneros, contempla penas de prisión de 3 a 6 años para autores y de 2 a 4 para cómplices.