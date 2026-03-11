Magistrados electos del TSE serán juramentados en el Congreso

-

Diputados juramentarán a las nuevas autoridades electorales el próximo martes, según lo afirmó el presidente del Congreso de la República.

Para el próximo martes 17 de marzo, el Congreso de la República juramentará a los recién electos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), período 2026-2032.

Lo anterior fue anunciado por el presidente del Congreso, Luis Contreras, quien dijo sentirse satisfecho por la elección efectuada el pasado martes 10 de marzo por el pleno de diputados.

Agregó que, pese a qué fueron muchas horas de negociación, al final lo que más resaltó fue el consenso entre las bandas representadas en el Legislativo.

Expresó que, con esta elección también se mostró el cumplimiento de plazos constitucionales que se han dado en la elección de funcionarios que deberán tomar posesión de sus cargos en breve.

Por último, señaló que se hará con la juramentación de la nueva Córtese Constitucionalidad, la cual espera este integrada lo antes posible.

Sobre la elección

Tras un poco más de cuatro horas de negociación y con un quórum de 155 diputados, el pleno de diputados eligió a los cinco magistrados titulares, y cinco magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Es de resaltar que los magistrados titulares electos Rivera Acevedo y Romero Figueroa obtuvieron los 155 votos del total de diputados en el hemiciclo.

Los magistrados titulares son:

Mario Alexander Velásquez Pérez

Roberto Estuardo Morales Gómez

Rosa Mariela Josabeth Rivera Acevedo

Karin Virginia Romero Figueroa

Quelvin Otoniel Jiménez Villalta

Mientras que, entre los magistrados suplentes electos, Joaquín Rodrigo Flores Guzmán fue el único que obtuvo los 155 votos a favor.

Estos son los magistrados suplentes: