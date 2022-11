De esta forma serán marcadas las cuentas verificadas de Twitter

La compañía ha anunciado cómo serán diferenciadas las cuentas verificadas de Twitter y las gubernamentales, medios de comunicación y las principales marcas

Siguen los cambios en la red social de Twitter y la compañía presentará una nueva marca de verificación gris como parte de una etiqueta "oficial", informó la directora de gestión de productos de Twitter, Esther Crawford, mostrando un ejemplo de cómo aparecerá la etiqueta en los perfiles.

"Mucha gente ha preguntado cómo podrá distinguir entre TwitterBlue suscriptores con marcas de verificación azules y cuentas verificadas como oficiales, razón por la cual estamos introduciendo la etiqueta "Oficial" para seleccionar cuentas cuando lancemos", escribió Crawford y acompañó su mensaje de una imagen para mostrar un ejemplo.

De esta forma se mostrarán las cuentas verificadas, gubernamentales, medios de comunicación y las principales marcas. (Foto: Twitter)

Luego continuó con la explicación y aclaró que esa diferenciación será para ciertas cuentas. "No todas las cuentas previamente verificadas obtendrán la etiqueta "Oficial" y la etiqueta no está disponible para la compra. Las cuentas que lo recibirán incluyen cuentas gubernamentales, empresas comerciales, socios comerciales, los principales medios de comunicación, editores y algunas figuras públicas".

"El nuevo Twitter Blue no incluye verificación de identidad: es una suscripción paga opcional que ofrece una marca de verificación azul y acceso a funciones seleccionadas. Continuaremos experimentando con formas de diferenciar entre tipos de cuenta.

A lot of folks have asked about how you'll be able to distinguish between @TwitterBlue subscribers with blue checkmarks and accounts that are verified as official, which is why we’re introducing the “Official" label to select accounts when we launch. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 8, 2022

Más cambios

Por otro lado, el ahora dueño de Twitter, el multimillonario Elon Musk anunció en su red social que en los próximos meses se realizarán más cambios.

"Tenga en cuenta que Twitter hará muchas tonterías en los próximos meses. Mantendremos lo que funciona y cambiaremos lo que no", indicó en su red social.