"No fue la jugadora como dicen todos": la fuerte crítica contra Ana Lucía Martínez

Las fuertes declaraciones del técnico de la Selección Femenina de Guatemala contra Ana Lucía Martínez que desataron el descontento de sus seguidores.

El director técnico de la Selección Femenina de Guatemala, Edy Espinoza, dio a conocer la razón por la que dejó fuera a Ana Lucía Martínez para los partidos de eliminatoria mundialista.

Según Espinoza, la delantera guatemalteca que tiene una larga trayectoria en el fútbol nacional y ha debutado en España como una de las mejores, "no cumplió con los requisitos que el cuerpo técnico esperaba".

"No era lo que esperábamos"

"La convocamos para jugar los dos partidos contra Costa Rica, hizo un trabajo que no nos pareció", expresó.

"No fue la jugadora como dicen todos. La referente. No se adaptó al aspecto disciplinario que nosotros manejamos y decidimos no tomarla en cuenta", agregó.

Se queda fuera

Posteriormente señaló que si sus pensamientos y rendimientos cambiaran podría ser tomada en cuenta, pero lo analizarán.

En el listado publicado por la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), efectivamente no figura el nombre de Martínez.

El descontento de la afición

Ante las recientes declaraciones, la afición mostró su malestar y lanzó fuertes comentarios contra el director técnico.

"No tomó en cuenta a la talentosa futbolista Ana Lucía Martínez para los juegos contra Islas Vírgenes y Curazao, evidenciando este señor su ignorancia y cerebro de camarón. Ya que Analú ha demostrado ser una gran jugadora", escribió una usuaria.

"Edy Espinoza, que como técnico no ha hecho nada tampoco, y deja fuera, por berrinche, a la mejor jugadora que tenemos. En fin", se lee en otro comentario.

"Realmente ridículos los argumentos de Edy Espinoza. Por tipos como él pierden credibilidad los técnicos guatemaltecos", agregó otro usuario.

Cabe recordar que Martínez, actualmente juega en la Serie A de Italia con Sampdoria; sus participaciones en Europa la ha llevado a consagrarse como una de las deportistas guatemaltecas más destacadas.

