Esta fue la infancia complicada de Mauricio Ochmann

El actor habló en una entrevista, donde reveló que le fue difícil ser adoptado dos veces, pues fue complicado ser abandonado en dos ocasiones.

OTRAS NOTICIAS: Mauricio Ochmann dedica romántico mensaje a su novia Paulina Burrola

Durante una entrevista el actor Mauricio Ochmann habló de lo complicado que fue para él asumir ser abandonado en dos ocasiones. Ahora el artista se aproxima a sus 44 años este lunes y es padre de una adolescente y una niña, enfatizando que ese rol le ha dado mucha alegría.

Mauricio Ochmann, nació en Washington D. C., Estados Unidos, en 1977. Pocos días después de su nacimiento fue entregado por su madre biológica al sistema de adopción estadounidense, del que fue adoptado por una pareja de latinos.

Sin embargo, el matrimonio que lo adoptó se separó y él se mudó con su madre a México. Ella haría su vida en nuestro país y se volvería a casar, el actor considera como su verdadero papá a su padrastro.

Además confesó que sus papás nunca le mintieron sobre su origen: "Yo siempre crecí con esa conciencia de ser adoptado", dijo el actor, también dijo que tuvo que aprender a ser “su propio padre y su propia madre” para poder sobrevivir y ser autosuficiente.

View this post on Instagram A post shared by Mauricio Ochmann (@mauochmann)

"Mi infancia fue complicada con mi madre adoptiva y mi segundo padre adoptivo, yo sentí de alguna manera como la falta de contención, la falta de amor venía de varias huellas de abandono, porque a los 4 o 5 años mi primer padre adoptivo en un parque me dice 'es la última vez que te voy a ver porque me dicen que te hago daño y me voy'. Digamos que a mí los adultos que me tocaron no eran tan responsables", externó.

Sin duda, Ochmann tuvo un largo camino que recorrer en su aceptación personal, una trayectoria dolorosa y difícil que hoy lo han ayudado a mostrarse como un padre amoroso y presente.

Mauricio Ochmann ahora es padre de dos niñas, su hija Lorenza, de 17 años, es fruto de su unión con la arquitecta María José del Valle Prieto. Mientras que Kailani es producto de su relación con la hija de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez.