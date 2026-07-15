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¿Andas en busca de trabajo? El Irtra anuncia nuevas vacantes

  • Por Jessica González
15 de julio de 2026, 09:53
Esta puede ser una buena oportunidad. (Foto: archivo/Soy502)

Esta puede ser una buena oportunidad. (Foto: archivo/Soy502)

El Irtra habilitó nuevas vacantes para quienes estén en busca de una oportunidad laboral.

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El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció nuevas ofertas de trabajo.

1. Técnico en Telefonía

Requisitos: 

  • Perito en Electrónica, de preferencia ser estudiante del primer año de Ingeniería en Sistemas.
  • Experiencia en instalación, mantenimiento y reparación de equipos de telefonía.
  • Conocimientos de redes y telecomunicaciones.
  • Disponibilidad para laborar fines de semana y días festivos.

Plaza para Técnico en Telefonía. (Foto: Irtra)
Plaza para Técnico en Telefonía. (Foto: Irtra)

2. Sous Chef

Requisitos: 

  • Poseer estudios culminados a nivel diversificado. De preferencia con carrera técnica culinaria.
  • Poseer experiencia mínima de cinco años como supervisor de cocina y/o como mínimo tres años de experiencia como Sous Chef.
  • Poseer conocimientos culinarios en: cocina nacional e internacional y creación de menús.
  • Control de costos.
  • Poseer habilidades para ejercer: liderazgo, supervisión, control, creatividad, entrenamiento y ser fiel observador del cumplimento de normas y procedimientos establecidos.

Plaza para Sous Chef. (Foto: Irtra)
Plaza para Sous Chef. (Foto: Irtra)

3. Supervisor de cocina

Requisitos:

  • Nivel diversificado en carreras afines al puesto, como mínimo.
  • Experiencia mínima de tres años como encargado de cocina.
  • Disponibilidad para laborar fines de semana y días festivos.

Plaza para Supervisor de Cocina (Foto: Irtra)
Plaza para Supervisor de Cocina (Foto: Irtra)

4. Músico (Marichis)

  • Nivel diversificado en carreras afines al puesto, como mínimo.
  • Experiencia mínima de tres años como encargado de cocina.
  • Disponibilidad para laborar fines de semana y días festivos.

Plaza para Músico. (Foto: Irtra)
Plaza para Músico. (Foto: Irtra)

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