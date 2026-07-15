¿Andas en busca de trabajo? El Irtra anuncia nuevas vacantes

El Irtra habilitó nuevas vacantes para quienes estén en busca de una oportunidad laboral.
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El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció nuevas ofertas de trabajo.
1. Técnico en Telefonía
Requisitos:
- Perito en Electrónica, de preferencia ser estudiante del primer año de Ingeniería en Sistemas.
- Experiencia en instalación, mantenimiento y reparación de equipos de telefonía.
- Conocimientos de redes y telecomunicaciones.
- Disponibilidad para laborar fines de semana y días festivos.
2. Sous Chef
Requisitos:
- Poseer estudios culminados a nivel diversificado. De preferencia con carrera técnica culinaria.
- Poseer experiencia mínima de cinco años como supervisor de cocina y/o como mínimo tres años de experiencia como Sous Chef.
- Poseer conocimientos culinarios en: cocina nacional e internacional y creación de menús.
- Control de costos.
- Poseer habilidades para ejercer: liderazgo, supervisión, control, creatividad, entrenamiento y ser fiel observador del cumplimento de normas y procedimientos establecidos.
3. Supervisor de cocina
Requisitos:
- Nivel diversificado en carreras afines al puesto, como mínimo.
- Experiencia mínima de tres años como encargado de cocina.
- Disponibilidad para laborar fines de semana y días festivos.
4. Músico (Marichis)
- Nivel diversificado en carreras afines al puesto, como mínimo.
- Experiencia mínima de tres años como encargado de cocina.
- Disponibilidad para laborar fines de semana y días festivos.