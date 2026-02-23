Estaba desaparecida y fue hallada enterrada en una finca

La última vez fue vista con su expareja, quien tenía una orden de alejamiento.
Después de 13 días de angustia, la familia de Ingrid Magaly Zacabín Cacoj, de 34 años, originaria de Santa Lucía Cotzumalguapa, confirmó el hallazgo de su cuerpo enterrado en los cañaverales de la finca Cocales, Escuintla.
El pasado 11 de febrero, Zacabín fue vista por pobladores en la feria del barrio San Rufino y días después en un sector conocido como La Estación, acompañada del hombre que supuestamente fue su expareja y actualmente tenía una orden de alejamiento vigente en su contra.
El 14 de febrero, residentes del lugar alertaron a la familia sobre gritos de auxilio escuchados la noche anterior en un inmueble donde estaría Ingrid; sin embargo, pese a que se unieron para buscarla, no fue localizada.
Tras intensas jornadas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición en un área desolada de los cañaverales, presuntamente llevaba cuatro días enterrado. Un hombre que dijo ser su hermano la reconoció en la escena.