“Soy Mencho, güey": el audio que revela como Oseguera amenazaba a las autoridades

El audio donde el "El Mencho" amenaza directamente a un mando policial, ha salido a la luz.
EN CONTEXTO: ¿Qué futuro le espera al Cartel Jalisco Nueva Generación sin "El Mencho"?
´El Señor de los Gallos", como también era conocido, quedó al descubierto en una grabación donde lanzó amenazas contra un oficial de policía por impedir sus actividades en la región.
La grabación es del año 2023 y se hizo viral hace unos años, pues deja en evidencia el poder de intimidación que tenía el capo sobre las fuerzas de seguridad en Jalisco, al exigirle al oficial, identificado como "Delta 1", que detuviera los operativos en zonas como Chapala.
¿Qué dice el audio?
La grabación dura poco más de dos minutos, y muestra cómo "El Mencho" le solicita retirar a todo su personal, pues no permitía laborar a la organización criminal de las cuatro letras; el hombre acepta sin inconvenientes, se disculpa y le demuestra respeto.
"'El Mencho' (M): 'Delta uno', Policía (P): '¿Quién habla?', M: 'Mira bien, hijo de tu pu.. mad... Soy Mencho, güey', P: '¿Cómo?', M: Relaja a tu pu... gente. Soy Mencho, güey. Relaja tus pu... partidas si no te voy a partir tu ma... a ti y a toda tu bola de per... Te tengo identificados 30. Hasta a tus pu... per.. te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves?", se escucha al inicio de la conversación.
Escúchalo aquí:
Con información de Infobae