Estabilidad macroeconómica de Guatemala: imán para atraer inversiones

El presidente del Banguat señala que Guatemala debería invertir US$6 mil millones anuales para mejorar su infraestructura física y así atraer más inversiones.

Para el cierre de este 2025, el Banco de Guatemala (BanguatI) proyecta que el país capte Inversión Extranjera Directa (IED) por más de US$1,865 millones, lo cual sería un incremento del 10%, respecto de lo logrado durante el 2024 que fue de US$1,694.5 millones.

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, explicó que la proyección para 2026 es superar los US$2,015 millones, lo cual califica de positivo debido a que, en el 2020, el país solo recibió US$940 millones, por lo que el crecimiento ha sido "constante y sostenido" en los últimos años.

El funcionario explicó que Guatemala ha logrado avanzar en la atracción de capital extranjero, pero aún se encuentra por debajo de países como República Dominicana o Costa Rica, que registran inversiones anuales cercanas a los US$4,300 millones.

Para mejorar la atracción, González Ricci resalta que el país debe fortalecer dos áreas fundamentales: la estabilidad macroeconómica y la infraestructura física.

Estabilidad macroeconómica

El presidente del Banco Central explicó que el entorno macroeconómico es el principal atractivo del país para los inversionistas en la actualidad.

"A cualquier inversionista le interesa venir a un país donde la economía es estable, donde el Producto Interno Bruto crece por encima del potencial, la inflación se mantiene controlada y el tipo de cambio (del quetzal frente al dólar) es estable", dijo González Ricci.

En la actualidad, Guatemala registra una tasa de inflación de 1.17% por debajo del límite inferior de la meta establecida por la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala.

Otro de los indicadores que refuerzan la confianza en el país es el incremento del crédito bancario, el cual ha crecido a tasas de doble dígito en años recientes, "con una tasa de interés históricamente bajas, y que las reservas monetarias internacionales superan los US$30 mil millones. Estas condiciones son reconocidas tanto por las calificadoras de riesgo como por el Fondo Monetario Internacional, que subrayan la estabilidad macroeconómica del país", comentó.

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala. (Foto: Archivo/Soy502)

Inversión en infraestructura

El presidente del Banguat explicó que una de las principales limitaciones para atraer flujos de capital extranjero es la infraestructura del país.

"Ya tenemos la macroeconomía estable y reconocida a nivel mundial, lo que nos hace falta ahora es tener esa infraestructura física: caminos rurales, carreteras, puertos y aeropuertos", señaló.

González Ricci comentó que existen proyectos, con lineamientos ya definidos, en los documentos de "Guatemala No se Detiene", que establecen las inversiones priotarias para el país en los próximos años.

"Todo esto va a fortalecer la infraestructura que nos hace falta. Hay recursos y el presupuesto para el próximo año es robusto, con fondos destinados para dar un salto importante en esa materia", explicó.

El presidente del Banguat resaltó que tanto la inversión extranjera como la local son esenciales para impulsar el crecimiento económico. Según las proyecciones del banco central, Guatemala crecerá 4% en 2025 y 3.9% en 2026, pero alcanzar una expansión de 5% anual requerirá "mayor productividad, cambios estructurales y más inversión pública y privada".

El país necesita invertir alrededor de US$6 mil millones anuales en infraestructura durante los próximos cinco años, lo que equivaldría a US$30 mil millones acumulados. De ese monto, dos terceras partes deberían provenir del sector privado y el resto del sector público.

"El sector privado va a invertir en el momento que tenga esas condiciones, como la infraestructura adecuada", explicó.

Además del impacto macroeconómico, el funcionario destacó los beneficios sociales de atraer más inversión. "Traer inversión extranjera directa significa más empleos, más formalidad y mejores oportunidades laborales", aseguró.

González Ricci agregó que fortalecer la generación de empleo formal puede contribuir a reducir la migración.

"Si hay más trabajo, las personas que hoy están en la agricultura de subsistencia pueden tener opciones de empleo formal, y quienes migran podrán encontrar oportunidades cuando regresen al país", señaló.

El presidente del Banguat concluyó que el país cuenta con instituciones de capacitación, como el Intecap, que pueden preparar a la población para aprovechar los nuevos puestos de trabajo que genera la inversión. "Se trata de cerrar la brecha de pobreza con más productividad, infraestructura y empleo formal", finalizó.