"Güera and Chapín": la pareja cuenta su historia de amor (video)

Los enamorados Carla y Byron comparten en las redes cómo es llevar una relación multicultural en Estados Unidos.

A través de su cuenta de TikTok llamada "Güera and Chapín", la pareja habla acerca de sus viajes, su diario vivir y sus diferencias al venir de dos culturas distintas, al final el amor siempre gana.

Carla le contó a sus seguidores cómo conoció al guatemalteco.

"Mi mejor amiga y yo íbamos a juntarnos para celebrar 'Galentine's Day', que es como el 'Valentine's Day' pero es el 'día de tus amigas', nos íbamos a juntar pero ella decidió que se iba a reunir con su novio después, así que nuestro 'Galentine's Day' se arruinó, pero su novio terminó llevando a su mejor amigo, que era Byron, así que mi mejor amiga está saliendo con su mejor amigo".

"Nos conocimos en el día de San Valentín, mi mejor amigo me dijo: 'vamos a salir, hagamos algo', pero él nunca me dijo que iban a invitar a alguien, que la novia de él iba a invitar a su mejor amiga, cuando iba de camino me dice: 'mi novia va a traer a su mejor amiga, venite' y pensé, bueno, por qué no, pero no me dijo que era rubia, cuando llegamos a comer, me la presentó: 'ella es la amiga de mi novia' y yo dije: 'ajá', porque no hablaba nada de inglés, entonces no sabía cómo hablarle a ella, ahora hablo un poquito... así nos conocimos, mi amigo me invitó, por medio de ellos nos conocimos y ahora aquí estamos haciendo tiktoks, el resto es historia", agregó Byron

Ambos viven en Cincinnati, Ohio y cuentan divertidas anécdotas juntos, emocionando a sus fans. Carla es fanática de Ricardo Arjona, por ello hace que Byron le cante su canción favorita "Batichica", también considera que él es su alma gemela.

También se divierten haciendo actividades al aire libre a pesar de las bajas temperaturas, cuando está nevado Carla considera que su Byron extraña Guatemala. Mientras él le enseña español, Carla le ayuda a perfeccionar su inglés.

Byron reside en Ohio con su familia desde hace más de una década, sus padres tramitaron sus papeles y decidieron mandar a traer a todos sus hijos estableciéndose en ese estado.

"Vine hace 11 años, mi mamá vino primero con mi papá y tramitaron nuestro caso, cuando ya eran legales nos pidieron, llegamos aquí con permiso de trabajo y luego logramos sacar nuestra residencia", contó el guatemalteco ante las dudas de que él estaba con Carla por papeles, confirmando que tiene su residencia muchísimo antes de conocerse.

Carla también muestra a su familia guatemalteca.

