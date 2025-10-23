¡Están grandes! Así lucen las hermanas virales por pelea en pleno cumpleaños

Las hermanas que se hicieron virales tras pelearse en pleno cumpleaños ya están grandes, así lucen después de que su video cumpliera 5 años.
María Eduarda y María Antonia, dos hermanas originarias de Brasil se hicieron tendencia en el año 2020, cuando celebraban el tercer cumpleaños de María Eduarda. María Antonieta se encargó de apagar las velas, algo que enojó a la cumpleañera y motivó a la pelea.
Gabriela Aureluk, madrina de las niñas reveló al portal Hugo Gloss la historia de las pequeñas y el clip de difundió rápidamente por las redes sociales.
"Nunca pensé que este video iba a dar lo que ha alcanzado. Lo publiqué en Instagram y luego un amigo me dijo 'desbloquéalo, toda mi familia quiere verlo'. Lo abrí y funcionó", comentó.
Ahora, 5 años después, los padres celebraron de nuevo el mítico cumpleaños y las niñas disfrutaron de un momento inolvidable, en esta ocasión Eduarda le tapó la boca a su hermana para ser la primera en apagar su vela.
Las pequeñas han crecido bajo la mirada de todo el mundo, quien comparte junto a ellas sus celebraciones especiales.
