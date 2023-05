Última temporada de Stranger Things en pausa por huelga en Hollywood

Miles de guionistas del cine y televisión en Estados Unidos se encuentran en huelga afectando a la industria del entretenimiento.

Tras 1 semana de huelga por parte de los guionistas, varias series y programas de entretenimiento se han pausado.

La última temporada de la popular serie de Netflix, Stranger Things, se ha puesto en pausa. La película de Marvel Blade, cerró antes de que iniciara el rodaje. Y también, se reportó que la serie Daredevil: Born Again, del mismo MCU, se encuentra suspendida por la misma situación.

A través de un blog, George R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos, comentó que la sala de los guionistas de la precuela "El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante" se encuentra "cerrada mientras dure la huelga".

El autor Martin también dijo que brinda su "apoyo inequívoco" a la WGA, huelga que de momento no tiene claro cuánto más durará.

Huelga pone en jaque a Hollywood

El Gremio de Escritores de América (WGA) convocó a un paro desde el 2 de mayo ya que no se logró un acuerdo laboral con un rango de salarios más altos por parte de los estudios de Hollywood tales como Netflix Inc y Walt Disney Co. Los estudios dijeron que se realizó una oferta "generosa" para incrementar la compensación.

Sin embargo, las series no han sido las únicas afectadas, ya que los programas de entrevistas nocturnos también se suspendieron de inmediato.

De momento no se han programado nuevas reuniones entre el Gremio y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que es el grupo que se encarga de negociar en nombre de los estudios.