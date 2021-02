Globos de Oro 2021: Estas son las cintas y series nominadas

"Mank" y "The Crown" son las cintas que dominan las nominaciones de los Globos de Oro 2021, los cuales retrasaron la entrega para el próximo 28 de febrero, debido a la pandemia del coronavirus.

Nuevamente, Tina Fey y Amy Poehler brillaran como maestras de ceremonias, cada una lo presentará desde una punta de EE UU. Fey desde el Rockefeller Center de Nueva York y Poehler desde el Beverly Hilton de Los Ángeles, sede habitual de los Globos de Oro.

"Mank", de David Fincher, es la película que más menciones se lleva (6), seguida por "El juicio de los 7 de Chicago" (5).

Le siguen "Nomadland", "Una joven prometedora" y "El padre", con 4 nominaciones cada una.

En las series, "The Crown" tiene otra media docena de nominaciones, después vienen "Schitt's Creek" (5), "Ozark" y "The Undoing" con 4 cada una.

Y los nominados son...

Mejor película en Drama

"Nomadland"

"Mank"

"El padre"

"Una joven prometedora"

"El juicio de los 7 de Chicago"

Mejor película en Comedia Musical

"Borat", película film secuela

"Hamilton"

"Music"

"Palm Springs"

"The Prom"

Mejor dirección

Emerald Fennell por "Una joven prometedora"

David FIncher por "Mank"

Chloé Zhao por "Nomadland"

Regina King por "Una noche en Miami"

Aaron Sorkin por "El juicio de los 7 de Chicago"

Mejor actriz en Drama

Viola Davis por "La madre del blues"

Andra Day por "The United States vs Billie Holiday"

Frances McDormand por "Nomadland"

Carey Mulligan por "Fragmentos de una mujer"

Vanessa Kirby por "Fragmentos de una mujer"

Mejor actor en Drama

Riz Ahmed por "Sound of Metal"

Chadwick Boseman por "La madre del blues"

Anthony Hopkins por "El padre"

Gary Oldman por "Mank"

Tahar Ramin por "The Mauritanian"

Mejor actriz en Comedia Musical

Maria Bakalova por "Borat", película film secuela

Kate Hudson por "Music"

Michelle Pfeiffer por "French Exit"

Rosamund Pike por "I Care a Lot"

Anya Taylor-Joy por "Emma"

Mejor actor en Comedia Musical

Sacha Baron Cohen por "Borat", película film secuela

James Corden por "The Prom"

Lin-Manuel Miranda por "Hamilton"

Andy Samberg por "Palm Springs"

Dev Patel por "La increíble historia de David Copperfield"

Mejor Actriz de Reparto

Glenn Close por "Hillbilly, una elegía rural"

Olivia Colman por "El padre"

Jodie Foster por "The Mauritanian"

Amanda Seyfried por "Mank"

Helena Zengel por "Noticias del gran mundo"

Mejor Actor de Reparto

Sacha Baron Cohen por "El juicio de los 7 de Chicago"

Daniel Kaluuya por "Judas and the Black Messiah"

Jared Leto por "Pequeños detalles"

Bill Murray por "On the Rocks"

Leslie Odom Jr. por "Una noche en Miami"

Mejor Guión

Aaron Sorkin por "El juicio de los 7 de Chicago"

Chloé Zhao por "Nomadland"

Florian Zeller & Christopher Hampton por "El padre"

Jack Fincher por "Mank"

Emerald Fennell por "Una joven prometedora"

Mejor Música Original

Alexandre Desplat por "Cielo de medianoche"

Ludwig Göransson por "Tenet"

James Newton Howard por "Noticias del gran mundo"

Trent Reznor, Atticus Ross & Jon Batiste por "Soul"

Trent Reznor & Atticus Ross por "Mank"

Mejor Canción Original

"Io si" de Diane Warren para "La vida por delante"

"Speak Now" de Leslie Odom Jr & Sam Ashworth para "Una noche en Miami"

"Tigress & Tweed" de Andra Day & Raphael Saadiq para "The United States Vs. Billie Holiday"

"Fight for You" de H.E.R. & Dernst Emile II para "Judas and the Black Messiah"

"Hear My Voice" de Daniel Pemberton para "El juicio de los 7 de Chicago"

Mejor Película de habla no inglesa

"Another Round", de Thomas Vinterberg; Dinamarca

"La llorona", de Jayro Bustamante, Guatemala

"La vida por delante", de Edoardo Ponti, Italia

"Minari", de Lee Isaac Chung, EE UU

"Entre nosotras", de Filippo Meneghetti, Francia

Mejor Película de Animación

"Los Croods: Una nueva era"

"Onward"

"Más allá de la luna"

"Soul"

"Wolfwalkers"