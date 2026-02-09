Estas son las imágenes del trágico accidente ocurrido en Sumpango (video)

-

Las imágenes muestran cómo uno de los motoristas perdió el control y terminó estrellándose en una pasarela.

EN CONTEXTO: Así fue el accidente que dejó a niño fallecido en Sumpango

Durante la mañana del domingo 8 de febrero se registró un fatal accidente en la entrada a Sumpango, kilómetro 43.3 de la ruta Interamericana.

Las cámaras del lugar captaron el momento en que un grupo de motoristas se acerca a excesiva velocidad, cuando uno de ellos pierde el control y derrapa sobre el asfalto.

Debido a la velocidad y al fuerte impacto, el hombre y su vehículo son arrastrados hasta empotrarse en una pasarela.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

El trágico accidente dejó a cinco personas heridas y a un menor fallecido.

Así ocurrió:

#SumpangoSacatepéquez



Momento en que un motorista perdió el control tras realizar maniobras imprudentes y prohibidas en la carretera, provocando un grave accidente que dejó un niño de 8 años fallecido y varios integrantes de una familia heridos, originarios de Momostenango. pic.twitter.com/dUAtI1v4pY — NUEVA ERA;Noticias (@NoticiasEra) February 9, 2026

Según el reporte de los cuerpos de socorro, las víctimas iban a subir la pasarela cuando fueron embestidas por el conductor, quien manejaba a excesiva velocidad al momento del incidente.

Comunicado oficial

Enajenados Racing Club lamentó el accidente, pues el involucrado era uno de sus integrantes.

"Lamentablemente, como consecuencia de este hecho, un menor de edad perdió la vida y dos personas más resultaron heridas. Como club expresamos nuestro más profundo pesar y solidaridad con la familia del menor y con las personas afectadas", dice el comunicado.

Asimismo, afirman que el involucrado ha manifestado su disposición para asumir la responsabilidad y está colaborando con las autoridades.