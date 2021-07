Estas son las nuevas medidas por el Covid-19 en Guatemala

Las medidas serán implementadas con el fin de evitar el incremento en los casos de covid-19.

El mandatario Alejandro Giammattei informó que este viernes a las 20:00 horas, en Cadena Nacional informará la situación en la que se encuentra el país en relación al Coronavirus,

Además, anunció que dará nuevas medidas sanitarias para impedir la propagación del Covid-19 y afirmó que no cerrará el país.

"Anunciaremos la situación actual de la enfermedad, las medidas de prevención que estamos tomando y ratificaremos, a diferencia de los opositores y politiqueros, la promesa es no cerrar el país sino trabajar en contener el país. No cerraremos el país, no cerraremos mercados ni supermercados. Los números reflejan que podemos combatir la pandemia", dijo Giammattei.

Los casos

Estas medidas serán tomadas después de que Guatemala alcanzara una cifra récord con más de 3 mil casos nuevos de Covid-19 en solo 24 horas. Mientras tanto, más de 27 mil casos se encuentran activos.