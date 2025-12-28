Guatemalteca Jennifer Gabrielle aparece en episodio de "Mujeres Asesinas"

-

Jennifer Gabrielle aparece en un episodio de la famosa serie de televisión "Mujeres Asesinas".

La actriz y productora guatemalteca, residente en el país del norte, tiene un papel en la entrega en la que cada capítulo muestra historias de mujeres que han experimentado momentos traumáticos en su vida, que toman la venganza por su propia mano cuando la justicia les da la espalda.

Foto: Mujeres asesinas.

A través de un emotivo mensaje contó que el cierre de su 2025, es protagonizando esta importante plataforma que es vista en varios países de Latinoamérica, incluyendo Guatemala. Además de mostrar otros proyectos para grandes televisoras hispanas.

"Empecé mi 2025 creando grandes personajes y así lo termino, haciendo lo que más amo en este mundo: filmar y contar historias. Me siento profundamente bendecida y abundante, reafirmando cada día que amo lo que hago. Gracias Dios, vida y universo por tantas oportunidades hermosas, por compartir set con gente bien chingona, trabajadora y visionaria, comprometida con filmar, crear y seguir construyendo industria audiovisual en LATAM", escribió junto a imágenes detrás de cámara.

Foto: Oficial.

¿Dónde ver el capítulo?

"Pd. Este post se lo dedico a mi papá, que sé que esta muy orgulloso de mi, acompañándome en cada paso que doy. ¡Por ti Rockstar! besito al cielo", concluyó en un post de Instagram.

La guatemalteca aparece en el capítulo 8 de la temporada 3 titulado "Marta", que se transmite por la plataforma ViX, interpretando a la versión joven del personaje protagónico.

La artista contó a Soy502 su sentir por este proyecto:

"Fue una experiencia muy intensa y poderosa para mí. Interpretar este personaje me retó emocionalmente y me permitió explorar capas muy profundas como actriz. Me sentí muy agradecida de formar parte de un proyecto con una narrativa tan fuerte y necesaria", refiriéndose a estos temas que es necesario abordar.

Acerca de "Mujeres Asesinas"

Se trata de una franquicia de series de televisión (argentina, mexicana, dominicana, etc.) basada en el libro de Marisa Grinstein, que narra historias antológicas de mujeres que, empujadas por el maltrato, el abuso, la desesperación o la venganza, terminan cometiendo crímenes violentos, explorando sus motivaciones psicológicas y a menudo inspirándose en casos de la vida real, visibilizando la violencia de género y las fallas del sistema.

Acerca del capítulo 8

La historia nos presenta a Marta, una mujer que, desde temprana edad, sufrió por las malas acciones de diversos hombres.

Siempre destacó por su talento e inteligencia, cuando estudiaba en la universidad, un compañero llamado Pablo le ayudó a entrar a trabajar al banco donde él también era un empleado. Él se convirtió en su jefe y luego se enamoraron. Tras meterse en malos pasos Pablo, la convenció de cometer una estafa, allí inicia una serie de momentos en su vida que la llevan a la tragedia, razón por la que terminó tras las rejas.