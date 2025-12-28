Parque de San Marcos fue un obsequio del presidente José María Reina Barrios

-

El Parque Central es un pilar fundamental de la historia de San Marcos y su identidad cultural, cuyo origen data de 1896. Este monumento histórico, ubicado hoy en la plaza José Ignacio Juárez, alberga elementos arquitectónicos que lo hacen único.

El parque central de San Marcos es, sin duda, uno de los espacios más representativos del departamento. Su origen se remonta a 1896, cuando el general José María Reina Barrios decidió obsequiarlo durante su gestión presidencial, como parte de un proyecto para transformar el ornato de la ciudad.

Su construcción inició en las cercanías del Palacio Maya, en la entonces Escuela Práctica para Varones. Sin embargo, en 1904 comenzó el proceso para trasladarlo al lugar donde permanece actualmente.

El parque de San Marcos es uno de los atractivos turísticos de la ciudad. (Foto: Willy Navarro/Colaborador)

Tres años después, en 1907, quedó oficialmente establecido en la antigua Plaza de Armas, hoy conocida como plaza José Ignacio Juárez, en honor al reconocido compositor marquense.

Uno de los elementos más emblemáticos del parque es el quiosco, una estructura importada desde San Francisco, California, Estados Unidos.

Así lucía el parque durante los años cuarenta. (Foto: Willy Navarro/Colaborador)

A lo largo de su historia, ha sufrido daños considerables: primero por un fuerte temblor y posteriormente, en 1913, por un huracán que destruyó su techo. A pesar de ello, continúa siendo un símbolo arquitectónico importante.

El historiador Marvin González, de la Casa de la Cultura, destaca que el quiosco "es rico en historia debido a los múltiples cambios que ha sufrido". Aunque ha sido reconstruido en varias ocasiones, señala que aún conserva su esencia y su estilo tradicional.

Por la noche es muy tranquilo y se aprecia su belleza. (Foto: Willy Navarro/Colaborador)

Entre 2008 y 2012, durante el primer período del alcalde Carlos Barrios Sacher, se incorporaron nuevos elementos al parque, como los leones y la fuente central.

Uno de estos leones proviene de una antigua fuente inaugurada en 1966 para conmemorar el centenario del departamento; el otro representa la revolución del 30 de junio de 1871.

El león se ha convertido en un distintivo del pueblo marquense, por eso no puede faltar en el parque. (Foto: Willy Navarro/Colaborador)

Cada detalle del parque central habla de distintas épocas, simbolizando la evolución histórica y cultural de San Marcos, y reafirmándolo como un punto de encuentro y orgullo para sus habitantes.