Internan a actor de Nickelodeon Tylor Chase tras percance en hotel

Tylor Chase fue internado en un hospital del sur de California, luego de que amigos y familiares se unieran para ayudar al ex niño actor.
Su compañero de reparto en el "Manual de supervivencia de Ned", Daniel Curtis Lee, declaró que el padre de Chase le había "encargado" a Jacob "Jake" Harris, un influencer y empresario de Los Ángeles, que hiciera todo lo posible para ayudar a su hijo.
"Finalmente logré contactar con un centro de crisis que pudo realizar una evaluación el mismo día", declaró, afirmando que "necesitaba ayuda inmediata".
"Ahora está bien atendido. Y el futuro se presenta prometedor. Solo necesitaba que alguien hiciera algo para ayudarle, dijo Daniel.
Ambos conversaron en Navidad y Tylor estuvo dispuesto a recibir apoyo médico. Al parecer la familia también está involucrada en el tratamiento.
Esto ocurrió luego de que Tylor dejara el hotel que "Cookie", como era llamado en la serie, le había proporcionado. Chase había desordenado y destruido el lugar y escapó sin rumbo.
El influencer Jacob 'Jake' Harris encontró a la estrella luego de escapar y también contribuyó para que el ex actor encontrara tratameinto médico.
