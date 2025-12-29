Director del Inguat invita a Taylor Swift a casarse en Guatemala

A través de un video publicado en TikTok, el director del Inguat hizo una curiosa invitación a la cantante Taylor Swift.
Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron en agosto pasado y estarían próximos a casarse, por lo que el director del Inguat, Harris Whitbeck, no desaprovechó la ocasión para invitar a la cantante a elegir Guatemala para contraer nupcias.
En el video publicado por Whitbeck, menciona que Guatemala sería un lugar perfecto porque no solo es un destino, sino una historia de amor.
"Aquí el amor se siente íntimo, auténtico y real, nunca un espacio en blanco, haciendo referencia a una de sus canciones", dijo el director.
Además, le explicó cómo varios lugares de Guatemala podrían ser el escenario para su boda.
"Desde ciudades coloniales, hasta lagos rodeados de volcanes, hasta cielos que parecen escritos para una canción de amor", agregó.
Por último, dijo que una boda en Guatemala no es solo un evento, sino una experiencia.
"Guatemala está lista para ti", concluyó, al promover al país como un destino de boda.